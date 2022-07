Assassin's Creed nell'Impero Azteco? Jason Schreier bolla i rumor come falsi

Ubisoft ha diversi grandi giochi di Assassin's Creed in sviluppo in questo momento, ma nessuno di questi titoli è ambientato durante l'Impero Azteco, afferma l'affidabile giornalista di Bloomberg Jason Schreier.

All'inizio di questa settimana sono emerse voci secondo cui un nuovo gioco di Assassin's Creed sarebbe stato ambientato nell'impero azteco, ma Schreier è fermamente convinto di non aver sentito parlare di un progetto del genere. Ha confermato che il prossimo gioco di Assassin's Creed sarà ambientato invece a Baghdad.

"Sarebbero dei bizzarri imbrogli del viaggio nel tempo se Basim andasse nell'Impero azteco. Il prossimo gioco di Assassin's Creed è Rift, che è ambientato a Baghdad", ha scritto sul forum di ResetEra. "Ho anche sentito parlare dei due giochi principali in fase di sviluppo come parte di Assassin's Creed Infinity, e nessuno dei due è azteco. Forse c'è qualche spinoff super segreto in produzione da qualche parte, ma non ne ho sentito parlare!".

Assassin's Creed Rift doveva essere un DLC per Valhalla, ma Ubisoft ha deciso di trasformarlo in un gioco completo, che avrà una portata più piccola e si concentrerà sul gameplay stealth. Ad ogni modo nel mese di settembre Ubisoft terrà il suo evento e probabilmente sentiremo parlare del nuovo capitolo in quel frangente.

Fonte: Eurogamer