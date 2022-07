Assassin's Creed, il prossimo capitolo ambientato nell'Impero Azteco?

Assassin's Creed Valhalla è stato pubblicato quasi due anni fa. Ma come continuerà la popolare serie? Secondo un recente leak, l'ambientazione per il prossimo grande Assassin's Creed sembra essere già stata programmata. Ovviamente si tratta di rumor, pertanto non c'è ancora niente di certo.

Le informazioni attuali provengono dal noto leaker e utente di Twitter ACG alias Jeremy Penter. L'insider aveva già attirato l'attenzione più volte con previsioni corrette. Spesso ha avuto ragione, specialmente con i giochi di Ubisoft. Di conseguenza, sembra avere almeno fonti affidabili e quindi potrebbe esserci del vero nell'attuale fuga di notizie.

Secondo le informazioni relativamente brevi di Jeremy Penter, il prossimo capitolo di Assassin's Creed dovrebbe essere ambientato nell'Impero Azteco. Qui di seguito potete dare uno sguardo al suo tweet pubblicato di recente.

Next AC game will be Aztecs. — ACG (@JeremyPenter) July 13, 2022

Sarà vero? Non ci resta che attendere informazioni ufficiali da parte di Ubisoft che arriveranno tra non molto, visto che a settembre la società terrà il suo evento.