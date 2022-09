Assassin's Creed Mirage è realtà ma spuntano nuovi leak su parkour e ambientazione

Nella giornata di ieri un leak ha mostrato la copertina del prossimo Assassin's Creed, chiamato Mirage. In seguito Ubisoft ha confermato che sì, il prossimo gioco si chiama proprio così e che verrà svelato il 10 settembre, quando la società terrù il suo evento.

Ora però arrivano nuovi leak: la fonte è sempre lo stesso YouTuber J0nathan, con l'utente Twitter Rebs Gaming che ha riportato i punti salienti di queste informazioni.

Tra i vari dettagli veniamo a sapere ad esempio che per quanto riguarda il gameplay torneranno i coltelli da lancio. Ci sarà comunque un'attenzione allo stealth, dato che il gioco reintrodurrà nuovamente punti sui tetti e sugli edifici dove potremo nasconderci. L'ambientazione sarà Baghdad, unica città presente che però sarà suddivisa in più zone. Come riportato dallo YouTuber ci saranno molti NPC nelle strade e ci sarà anche molto parkour.

Additional Assassins Creed Mirage information has been shared by j0nathan (YouTube).

-Baghdad is the only city

-Throwing knives and roof hiding spots

-A lot of NPCs in the streets

-A lot of parkour

-Some slow motion assassinations#AssassinsCreedMirage