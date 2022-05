Assassin’s Creed Origins a 60 FPS su PS5 e Xbox Series X/S sembra essere molto vicino

Lo scorso agosto, Ubisoft ha aggiunto il supporto a 60 FPS per Assassin's Creed Odyssey su PS5 e Xbox Series X/S. A dicembre, la società ha dichiarato che stava anche "considerando l'aggiunta del supporto a 60 fps per Assassin's Creed Origins".

L'account Twitter PlayStation Game Size ha recentemente affermato che l'aggiornamento 1.60 di Assassin's Creed Origins è stato aggiunto al database PSN, con le note sulla patch che confermerebbero che consente un framerate più elevato quando si gioca su PS5.

Ora, un tweet dall'account ufficiale di Assassin's Creed ha suggerito che il lancio dell'aggiornamento potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Il messaggio includeva una frase del protagonista di Assassin's Creed Origins, Bayek e il tutto si conclude con "l'attesa è quasi finita".

"Sleep? I don't sleep. I just wait."



And the wait is almost over....... pic.twitter.com/4E7QPrmZtX