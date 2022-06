Assassin's Creed Origins, la patch 60 FPS per PS5 e Xbox Series X/S ha una data

Lo scorso dicembre, Ubisoft ha annunciato l'arrivo di un aggiornamento delle prestazioni di nuova generazione per Assassin's Creed Origins e ora, dopo molte voci e speculazioni, sappiamo che arriverà questa settimana.

Il 2 giugno, la ricerca di vendetta di Bayek nell'Egitto della Dinastia Tolemaica funzionerà ancora meglio grazie all'aggiunta dei 60 FPS nel gioco. L'aggiornamento sarà disponibile per coloro che giocheranno su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Il successore di Origins, Assassin's Creed Odyssey, ha ricevuto lo stesso potenziamento FPS dell'attuale generazione lo scorso agosto.

L'editore ha ufficializzato la notizia dopo che Microsoft ha rivelato il prossimo giro di giochi che arriveranno su Xbox Game Pass nella prima metà di questo mese. Origins entrerà a far parte del servizio il 7 giugno, ma sembra che non dovremo aspettare molto prima di goderci il gioco a un frame rate più fluido.

You've been waiting, and now the winds of Egypt are calling....



Experience Assassin's Creed Origins in 60FPS - available for PS5 and Xbox Series consoles on June 2.#AssassinsCreed pic.twitter.com/SxxiyTROE0