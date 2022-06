Assassin's Creed Origins su PS5 e Xbox Series X/S patch a 60 FPS a confronto in un video

Per analizzare le versioni PS5 e Xbox Series X/S di Assasin's Creed Origins dopo l'aggiornamento 1.6.0 pubblicato recentemente da Ubisoft, il canale ElAnalistaDeBits ha effettuato un confronto con le tre versioni disponibili e ne ha evidenziato la grafica e le prestazioni trovato in ciascuna delle versioni.

La nuova patch sblocca la possibilità di far girare il gioco a 60 FPS su PlayStation 5, Xbox Series S e Xbox Series X, mettendo Origins al fianco di Assassin's Creed Odyssey e Assassin's Creed Valhalla che hanno ricevuto anch'essi una patch 60 FPS.

Nell'analisi, sebbene entrambe le console, sia Xbox Series X che PlayStation 5, eseguano il gioco molto bene con fps costanti, la console Microsoft lo fa in modo migliore, poiché il gioco gira a 2160p e 60fps, mentre sulla console Sony va a 1620p e 60fps. Quanto sopra è dovuto al fatto che il gioco funziona in retrocompatibilità della versione PS4 Pro. Per quanto riguarda Xbox Series S il gioco gira a 1080 sempre a 60 FPS. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

Vi ricordiamo inoltre che Assassin's Creed Origins arriverà su Xbox Game Pass martedì 7 giugno.