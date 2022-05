Assassin's Creed Origins in arrivo su Xbox Game Pass molto presto, spunta la data

Il catalogo di Xbox Game Pass muta sempre nel tempo: ci sono tanti giochi che entrano a far parte della vasta libreria e, come ogni mese, altri titoli invece escono. Poco tempo fa avevamo riportato la notizia che nuovi giochi Ubisoft sarebbero entrati a far parte del servizio in abbonamento, in particolare For Honor e Assassin's Creed Origins. Bene, da questo momento sappiamo già quando si uniranno al servizio.

La data di arrivo di For Honor e Assassin's Creed Origins su Xbox Game Pass sarà rispettivamente il 1° giugno e il 7 giugno. A quanto pare, la data di arrivo di entrambi i titoli è già disponibile nella sezione "coming soon" dell'applicazione Xbox Game Pass.

Sembra che Ubisoft abbia scelto di lasciar passare quasi una settimana di differenza tra l'arrivo di un titolo e l'altro sul servizio Xbox. Sebbene il gioco di Assassin's Creed arriverà nella sua edizione normale, è importante notare che For Honor arriverà con la Marching Fire Edition, il che significa che avrà molti più contenuti rispetto al gioco base.

(FYI) Two #Ubisoft games, Assassin's Creed: Origins and For Honor: Marching Fire Edition are coming to #XboxGamePass soon!



• For Honor: Marching Fire - June 1st

• AC: Origins - June 6th pic.twitter.com/c3jaF7OXnW — Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84) May 19, 2022

A proposito di Assassin's Creed Origins: sapete che sta per ricevere un upgrade PS5 e Xbox Series X/S che punta ai 60 FPS?

Fonte: Pure Xbox