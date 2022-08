Assassin's Creed Rift si chiamerà Mirage? Rumor anche sul remake del primo Assassin's Creed

Di certo Assassin's Creed è un gioco che ha visto in questi mesi tantissimi rumor e ora arrivano ulteriori indiscrezioni a riempire il calderone delle voci di corridoio. Ma andiamo con ordine.

Secondo quanto riportato su Reddit, lo YouTuber j0nathan ha pubblicato un suo video in cui parla del prossimo Assassin's Creed. "Conosciuto" con il nome in codice Rift, il prossimo capitolo dovrebbe chiamarsi invece Assassin's Creed Mirage. Il gioco dovrebbe svolgersi a Baghdad, tra gli anni 860-870 e sarà un ritorno alle origini per la serie. Il suo mondo sarà simile ad Assassin's Creed 1, con molte più città da esplorare ma divise da un deserto.

Non solo, ma lo YouTuber parla anche di un presunto remake del primo Assassin's Creed come parte del Season Pass di Mirage. Sarà un completo remake in quanto il gioco sfrutterà le risorse del nuovo gioco. A tal proposito anche Jeff Grubb ha colto l'occasione su Twitter per confermare che il gioco si chiamerà effettivamente Mirage.

Yeah. Mirage is the name I've heard as well. — Grubb (@JeffGrubb) August 30, 2022

Ad ogni modo, a settembre Ubisoft terrà il suo evento ed è molto probabile che il nuovo Assassin's Creed sarà tra i protagonisti dello show. Non ci resta che attendere e vedere se tutti questi rumor avranno un fondo di verità.

Fonte: Reddit