Assetto Corsa Competizione è il nuovo videogioco ufficiale del Torneo eSport FIA Motorsport Games

Come annunciato qualche settimana fa, Gran Turismo Sport è stato sostituito da Assetto Corsa Competizione come videogioco ufficiale del FIA Motorsport Games, il torneo eSport della Federazione Internazionale dell'Automobile. Ora arriva l'ufficialità, tra l'altro in concomitanza con l'uscita del nuovo DLC.

"[Assetto Corsa Competizione] è stato scelto come videogioco ufficiale della competizione eSport FIA Motorsport Games 2022, in programma dal 26 al 30 ottobre 2022. Assetto Corsa Competizione consentirà ai fan delle competizioni GT di mettersi alla prova nelle corse esports in 17 diverse discipline a bordo delle vetture GT3 presenti nel gioco."

"Per la prima volta Assetto Corsa Competizione sarà il protagonista di FIA Motorsport Games, l'evento eSport dove i migliori pro player si sfidano per aggiudicarsi il titolo di campione."

Un gran traguardo per Kunos Simulazioni e vi ricordiamo che il racing game è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Su quest'ultima piattaforma è anche arrivato il nuovo DLC American Track Pack, con tre iconici circuiti statunitensi (Watkins Glen, Indianapolis e il Circuit of the Americas).