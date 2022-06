Atari 50: The Anniversary Celebration è una raccolta di 90 giochi che ha una finestra di lancio

Atari e lo sviluppatore Digital Eclipse hanno annunciato Atari 50: The Anniversary Celebration per PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC. La collezione arriverà questo inverno.

Atari 50: The Anniversary Celebration accompagna i giocatori in un viaggio interattivo attraverso 50 anni di videogiochi attraverso interviste a designer, sviluppatori e leader del settore, documentari, documenti di design del prodotto, immagini originali ad alta risoluzione e un elenco di oltre 90 giochi appositamente curati.

Al centro di Atari 50: The Anniversary Celebration ci sono le linee temporali interattive, che combinano curiosità storiche, artefatti digitali, interviste video completamente nuove e giochi in un'esperienza unica. Quando si trova un gioco nella Timeline, ci si può giocare subito.

Oltre a presentare questi classici Atari esattamente come erano, il team di Digital Eclipse ha anche creato la serie Reimagined, sei nuovi giochi che rivisitano, mescolano e reimmaginano gli Atari Classics. Ognuno di questi nuovi giochi è incluso in Atari 50 The Anniversary Celebration:

Swordquest: AirWorld

Haunted Houses

VCTR-SCTR

Neo Breakout

Quadratank

Yars’ Revenge Reimagined

Fonte: Gematsu