Atari Mania celebra la storia dei videogiochi con una raccolta di oltre 150 mini giochi

Atari ha fatto alcuni dubbi tentativi di capitalizzare la sua eredità su console negli ultimi dieci anni, ma Atari Mania non sembra essere uno di questi. Annunciato giovedì scorso, il gioco per PC Windows è una raccolta di mini giochi che mescolano elementi fondamentali della libreria Atari 2600, il tutto in nome della conservazione storica.

Nel trailer di annuncio qui sotto, ci sono richiami a Outlaw, Yars' Revenge, Breakout, Combat, Circus Atari, Warlords e Adventure, tutti presentati in uno stile aggiornato e pixelato. (I minigiochi sono una miscela di personaggi e gameplay dei titoli classici, come ad esempio l'uso di una racchetta da Pong per combattere gli insetti in Centipede.

Atari Mania promette più di 150 di questi mini giochi quando verrà lanciato su Steam nel corso dell'estate. E se il teaser è indicativo, dovrebbero esserci easter egg e riferimenti in abbondanza.

Che ne pensate?

Fonte: Polygon.