Atomic Heart è stato rinviato: uscirà soltanto a inizio 2023 e sarà pubblicato da Focus Entertainment

Il 2023 comincia a farvi davvero affollato, ammesso e concesso che i titoli in uscita l'anno prossimo non subiscano ulteriore rinvio al 2024. L'ultimo della lista fa abbastanza rumore, perché colpisce uno dei titoli più attesi su cui si dava ormai quasi per scontata l'uscita nei prossimi mesi.

Parliamo di Atomic Heart, il simil Bioshock ambientato in Unione Sovietica, con un art style davvero ricercato e un gameplay adrenalinico e stratificato. Ha catturato sin da subito l'attenzione, ma ci tocca aspettare ancora un po' di tempo.

Di fatti però, le notizie sono due: sì, perché oltre al rinvio all'inverno 2023 (dunque tra il 1° gennaio e il 20 marzo), Atomic Heart verrà pubblicato da Focus Entertainment:

"Cinque anni fa, quando abbiamo fondato lo studio, ci siamo posti l'obiettivo di creare un prodotto di livello mondiale che potesse essere apprezzato da milioni di persone in tutto il mondo", ha affermato il CEO di Mundfish Robert Bagratuni in un comunicato stampa. “E ora, quando la posta in gioco è più alta che mai, siamo finalmente pronti a dare un nuovo slancio. Non potremmo essere più felici di dirigerci verso l'uscita del gioco con un editore così esperto e non abbiamo dubbi che Focus Entertainment renderà il lancio del gioco davvero eccezionale".

Abbiamo anche la dichiarazione di Focus e per il publisher è davvero un gran colpo. Julien Ramette, Chief Business Development Officer di Focus Entertainment, ha infatti aggiunto: “È un onore collaborare con uno studio talentuoso come Mundfish. Siamo rimasti sbalorditi dalle menti creative di Robert e dei suoi team non appena abbiamo iniziato a scambiarci informazioni. Gli standard AAA raggiunti dal loro primo gioco sono davvero un eccezionali. Atomic Heart onorerà sicuramente tutti i giocatori alla ricerca di un'esperienza originale e di nuova generazione".

Dunque, niente Atomic Heart questo inverno, ma di sicuro potrà contare su tutta l'esperienza di Focus, che sicuramente male non fa.

Fonte 1: Gematsu

Fonte 2: Focus