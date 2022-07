Avatar: Frontiers Of Pandora è stato rinviato!

Il nuovo gioco Avatar di Ubisoft, Frontiers of Pandora, non verrà lanciato nei tempi previsti. La società ha annunciato oggi, come parte del briefing sugli utili, che il gioco arriverà il prossimo anno fiscale. Ubisoft ha rinviato anche un secondo gioco.

Frontiers of Pandora è sviluppato da Massive, il team che ha creato The Division. Questo non è l'unico gioco su cui Massive sta lavorando, poiché sta anche realizzando un gioco di Star Wars open world.

"Ci impegniamo a offrire un'esperienza immersiva all'avanguardia che sfrutti appieno la tecnologia di nuova generazione, poiché questo straordinario marchio di intrattenimento globale rappresenta un'importante opportunità pluriennale per Ubisoft", ha affermato l'editore in merito al rinvio del gioco Avatar. Frontiers of Pandora non è l'unico gioco che Ubisoft ha rinviato, poiché ha anche confermato che un gioco "premium non annunciato più piccolo" è stato spostato al prossimo anno fiscale. Il gioco non è stato annunciato, quindi non sappiamo di cosa si tratta.

"Sebbene questo tempo di sviluppo aggiuntivo rifletta gli attuali vincoli alle produzioni in tutto il settore, stiamo lavorando sodo per progettare le condizioni di lavoro più efficienti per garantire sia la flessibilità per i nostri team che una forte produttività, offrendo al contempo le migliori esperienze per giocatori", ha detto Ubisoft.

