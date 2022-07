Avatar Frontiers of Pandora è un gioco 'quadrupla A' per Ubisoft

A quanto pare Avatar Frontiers of Pandora rientra tra i progetti più grandi e ambiziosi di Ubisoft, questo perché la società di Assassin's Creed considera il titolo un "quadrupla A".

L'account Twitter Timur222 ha condiviso questa informazione trovata sul profilo LinkedIn di uno sviluppatore al lavoro su Avatar Frontiers of Pandora.

Lo sviluppatore in questione è Hugo Castel, assistente Product Manager di Ubisoft che ha già lavorato sulle serie di Assassin's Creed e The Settlers.

Oltre a questo, non è emersa alcuna altra informazione concreta sul gioco in sviluppo presso Massive Entertainment, ma "etichettare" il progetto come un "AAAA" rende chiaro quanto sia grande e ambizioso questo Avatar Frontiers of Pandora.

Avatar: Frontiers of Pandora is an AAAA game. pic.twitter.com/gsUL43CaOr — Timur222 (@bogorad222) June 30, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Per quanto riguarda la definzione "quadrupla A", abbiamo visto che all'interno del settore in generale non è usata molto spesso. Un esempio recente di AAAA è The Callisto Protocol di Striking Distance.

Fonte: Twitter