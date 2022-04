Avatar Frontiers of Pandora, il team di sviluppo è alla ricerca di tester

Secondo gli ultimi rumor Ubisoft starebbe preparando una serie di annunci per titoli in arrivo come Assassin's Creed, Prince of Persia e molti altri. Per adesso però ciò che è confermato è che sta cercando dei tester che provino in anteprima Avatar Frontiers of Pandora.

A chi è diretto questo annuncio? Ai giocatori che vivono a Malmo, in Danimarca. Avatar Frontiers of Pandora è un titolo in prima persona ambientato nell'universo creato da James Cameron. Questa volta il gioco racconterà una storia originale con nuovi personaggi ed esplorerà la frontiera occidentale di Pandora.

Già il mese scorso Tom Henderson aveva dichiarato l'inizio dei test QA esterni all'azienda. Ciò potrebbe suggerire quindi che lo sviluppo del nuovo gioco di Avatar è sulla buona strada. Qui di seguito potete dare uno sguardo all'annuncio.

We are looking for playtesters for Avatar: Frontiers of Pandora! If you live near Malmö, we would love for you to sign up. 🎮👉 https://t.co/pPBxrPyJ60#AvatarFrontiers #Playtest pic.twitter.com/oZDDz5vI9v — Massive Entertainment - A Ubisoft Studio 🎮 (@UbiMassive) April 20, 2022

Ubisoft sta puntando a lancira Avatar Frontiers of Pandora prima di aprile 2023: il gioco sarà disponibile su PC, Xbox Series X/S, PS5 e Stadia.

Fonte: GamingBolt