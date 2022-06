Avatar: Frontiers of Pandora uscirà a novembre per l'insider Tom Henderson

Tom Henderson sta per diventare il nemico pubblico numero uno di tutti i team di sviluppo e publisher. Ultimamente si è dato da fare con Hideo Kojima e il suo Overdose e per ultima Electronic Arts, leakando le date di uscita di FIFA 23, Need for Speed e di Skate 4.

Evidentemente il giornalista deve avere diversi contatti anche in Ubisoft, perché proprio quest'oggi il buon Tom ha indicato il 18 novembre come giorno d'uscita dell'atteso Avatar: Frontiers of Pandora, lavoro in stretta correlazione con Avatar 2 di James Cameron.

Ottobre e novembre però hanno già spazio occupato dal nuovo Mario + Rabbids: Sparks of Hope e soprattutto dal redivivo Skull & Bones, ma l'uscita di Avatar lo stesso mese del titolo piratesco avrebbe comunque senso, vista la vicinanza con l'uscita del film a dicembre.

Avatar: Frontiers of Pandora è un progetto su cui Massive lavora da ben cinque anni e finora, si è visto davvero poco. Ma dopo aver lavorato a The Division, il team sicuramente non vedere l'ora di mostrarlo apertamente al pubblico. Del resto è un grosso progetto che potrebbe dire la sua, soprattutto se il film avrà un clamoroso successo come avvenne nel 2014.

