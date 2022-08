Avatar: The Last Airbender - Quest for Balance compare su Amazon

GameMill Entertainment si sta preparando a pubblicare un nuovo gioco di Avatar: The Last Airbender per PlayStation 4 e 5 (e Switch) quest'anno.

Il nuovo gioco del franchise, sottotitolato Quest for Balance, è stato inserito nell'elenco di Amazon Giappone prima del suo annuncio e, secondo il rivenditore, dovrebbe uscire l'8 novembre.

Non ci sono molte informazioni sulla pagina del rivenditore, a parte il publisher GameMill Entertainment, noto per aver pubblicato giochi basati su licenze popolari come Nickelodeon All-Star Brawl e Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues.

A febbraio il sito web Avatar News ha riferito per la prima volta di un gioco RPG per console di Avatar in fase di sviluppo, che si sarebbe basato sull'era Aang e in uscita molto prima del previsto. Questo, a quanto pare, sembra essere in linea con il recente annuncio del gioco.

Sarà il primo gioco di Avatar dopo The Legend of Korra del 2014, sviluppato da PlatinumGames, team noto per le serie Bayonetta e NieR:Automata.

È in cantiere anche un gioco mobile RPG a turni intitolato Avatar: Generations, sviluppato da Square Enix London Mobile e Navigator Games.

