Avowed uscirà a fine 2023 ed un insider ne è sicuro

Forse uno dei titoli più importanti preparati da Xbox Game Studios è Avowed, il nuovo action RPG di Obsidian. Abbiamo visto solo un trailer in CGI e sono passati un paio d'anni da quando è stato annunciato. Di conseguenza di fan si chiedono che fine abbia fatto il gioco. Esiste ancora?

Recentemente sono state aperte molte discussioni tra vari addetti ai lavori che sostenevano che Avowed sarebbe apparso all'evento Xbox & Bethesda, ma alla fine non è stato così. Ci sarà uno spazio per il gioco alla Gamescom quindi? Assolutamente no.

Un insider ha dichiarato che un trailer di Avowed arriverà durante i The Game Awards, che si dovrebbero tenere a dicembre di quest'anno. Sempre nel tweet condiviso in rete, l'uscita di Avowed sarebbe prevista per il 2023, o meglio tra ottobre e dicembre del prossimo anno. Essendo un titolo degli studi first-party di Xbox, il gioco arriverà ovviamente al day one su Xbox Game Pass.

Rumor: Avowed will release in late 2023 on Xbox Series X|S and PC, the game is similar to The Elder Scrolls. Avowed will be shown at the 2022 Game Awards and will be shown at E3 2023 then released on Xbox Game Pass day 1 in the holidays. pic.twitter.com/sSxaUsLHAC — Moat (@xboxxsgreen) August 16, 2022

L'insider afferma che dopo il trailer ai The Game Awards, il gioco tornerà a far capolino all'E3 2023 che si terrà come evento fisico il prossimo anno. Tutto questo ha un fondo di verità? I fan non possono fare altro che attendere pazientemente un reveal.