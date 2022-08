Back 4 Blood l'espansione Children of the Worm è quasi qui e un trailer ce lo ricorda

La storia potrebbe non essere il suo punto forte, ma Back 4 Blood sprigiona tutto il suo potenziale in modalità cooperativa e multiplayer. Presto arriveranno nuovi contenuti che prolungheranno ulteriormente la vita del gioco di Turtle Rock.

L'account YouTuber ufficiale ha annunciato la seconda espansione dei contenuti per Back 4 Blood. Si tratta di Children of the Worm, DLC che arriva domani 30 agosto nei digital store di PlayStation, Xbox e PC. Per l'occasione è stato pubblicato un trailer di lancio per tutti i fan.

Inutile dire che si tratta di un DLC a pagamento, quindi sarà necessario acquistarlo. Diverso è per chi possiede l'abbonamento annuale della Deluxe o della Ultimate Edition, che invece potrà giocarci senza costi aggiuntivi. Children of the Worm arriva carico di novità, sia a livello di trama che per quanto riguarda la giocabilità. Nella modalità storia incontreremo i Cultisti, un gruppo di mercenari che cercano l'ascesa degli infetti.

Per contrastare la minaccia dei Cultisti, con questa espansione arriva un nuovo Cleaner. Il profeta Dan è armato fino ai denti e ha anche grandi capacità di rianimazione. Queste non sono le uniche novità di Children of the Worm. Questa seconda espansione per Back 4 Blood include anche otto nuove skin per i personaggi, oltre a dodici skin per le armi.

Il gioco base e le sue espansioni sono disponibili per PlayStation, Xbox e PC. il titolo è disponibile anche su Xbox Game Pass.

Fonte: Wccftech