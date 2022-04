Backpack Hero è un curioso mix tra Tetris e roguelike in cui l'inventario è...tutto

Quello che presentiamo oggi è un particolare titolo che piacerà a coloro che amano riordinare gli inventari ed esplorare dungeon. Backpack Hero è un mix tra Tetris ed un roguelike e ha una demo disponibile gratuitamente che permette di dare uno sguardo a questo gioco.

Tuttavia non si tratta di riordinare solo ciò che portate ma come organizzate gli oggetti all'interno della vostra borsa. Il loro posizionamente infatti ha enormi effetti sul potere. In sostanza è possibile spostare questi oggetti nell'inventario per aumentare la loro potenza.

Ma c'è molto di più perché in Backpack Hero oltre a organizzare il vostro zaino sarete in grado di esplorare antichi dungeon, grotte, paludi e altro ancora. Molti animali vivono nei sotterranei oscuri sotto il mondo che potranno essere scoperti esplorando.

Nel gioco sarete in grado di utilizzare le risorse che avete raccolto per migliorare la vostra città. Organizzando la città perfetta, ripristinerete il mondo di Orderia e salverete gli animali che ci vivono. Come abbiamo detto su Steam è disponibile una demo.

Bakcpack Hero sarà disponibile su PC dal 3 aprile del prossimo anno.

Fonte: Rock Paper Shotgun