Balan Wonderworld, Yuji Naka ha citato in giudizio Square Enix per averlo rimosso dal ruolo di director

Yuji Naka, noto per il suo lavoro su Sonic the Hedgehog, Phantasy Star Online, Sonic Adventure e più recentemente Balan Wonderworld, ha citato in giudizio Square Enix per essere stato rimosso dal ruolo di director durante lo sviluppo di Balan Wonderworld. Il caso giudiziario si è concluso di recente, consentendo a Yuji Naka di pubblicare i suoi pensieri su Twitter.

Sei mesi prima del lancio di Balan Wonderworld, Yuji Naka è stato sollevato dalla carica di director dopo aver condiviso preoccupazioni per lo stato incompiuto del gioco. Afferma anche che "Square Enix e Arzest non si preoccupano dei videogiochi o dei loro fan", indicando diversi fattori che hanno portato al suo licenziamento. Nel suo thread, afferma di essersi opposto al fatto che uno YouTuber avesse pubblicato spartiti della colonna sonora del gioco, insistendo sul fatto che "è strano pubblicare un gioco originale con musica arrangiata facendo scrivere la colonna sonora a un ghostwriter!"

Afferma anche che la sua relazione con Arzest si è deteriorata a causa dei commenti fatti sul miglioramento dei numerosi problemi tecnici del gioco. Molti problemi emersi durante lo sviluppo non sono stati risolti e le conversazioni sullo stato del gioco sono avvenute senza il coinvolgimento di Yuji, nonostante fosse il director. Continuando, afferma che non gli è stato permesso di interagire con i fan sui social media perché "proibito". "Ci sono stati molti commenti e illustrazioni molto carini di Balan Wonderworld e mi dispiace molto di non aver potuto rispondere" ha dichiarato.

