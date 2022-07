Baldur's Gate: Dark Alliance 2 Remastered ha finalmente una data d'uscita ed è già pronto per Steam Deck

Baldur's Gate: Dark Alliance 2 in versione rimasterizzata è pronta a tornare su PC. Dopo il generico periodo d'uscita indicato per questa estate, alla fine arriverà molto prima di quanto sperassimo: fra pochi giorni potrete rigiocare o scoprire il seguito di uno dei migliori RPG occidentali, a quasi vent'anni dalla sua uscita.

Il 20 luglio infatti arriverà via Steam, GOG ed Epic Games Store Baldur's Gate: Dark Alliance 2 che pur non avendo esaltato come il suo prequel, rimane un titolo estremamente valido ancora oggi. La notizia interessante, oltre la data d'uscita ovviamente, è che il gioco è già pronto per Steam Deck, risultando uno dei software verificati per la portatile Valve.

"Il male indicibile è tornato nella leggendaria città di Baldur's Gate. Una chiamata per gli avventurieri risuona attraverso la terra merlata. Astuti guerrieri e audaci utilizzatori di magia sono disperatamente necessari per reclamare Baldur's Gate da un'oscura stregoneria che minaccia tutti sul suo cammino."

