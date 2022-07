Bandai Namco sarà presente alla Gamescom

La seconda metà dell'anno è già iniziata e con essa i preparativi per gli eventi più importanti della seconda metà del 2022, come il Tokyo Game Show e ora la Gamescom 2022. Di conseguenza, stiamo già iniziando a vedere le prime aziende che parteciperanno, come nel caso di Bandai Namco, già confermata per la Gamescom 2022, pur senza sapere al momento cosa presenteranno durante l'evento.

Attraverso l'account Twitter ufficiale, Gamescom 2022 ha confermato la partecipazione come uno dei primi partner di Bandai Namco Europe, all'evento che si svolgerà dal 24 al 28 agosto. Sebbene non si sappia esattamente cosa potrebbe presentare l'azienda, ci sono varie voci che portano a nuovi titoli in uscita prossimamente.

Tra le opzioni, uno dei titoli che potrebbero ricevere maggiori informazioni e gameplay all'evento è lo sparatutto competitivo Gundam Evolution, che da diverso tempo non riceve notizie. Inoltre, One Piece Odyssey, il gioco di ruolo a turni dell'acclamata serie anime potrebbe fare il suo ingresso all'evento.

From Open-World RPGs and Fighting games to Racing and Flying simulators, this publisher can do it all!



We're excited to announce @BandaiNamcoEU is coming to #gamescom2022! pic.twitter.com/3PlHvpkVMv — gamescom (@gamescom) July 6, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Non ci resta che attendere l'inizio della Gamescom che si terrà sia online che in presenza.

Fonte: GamingBolt