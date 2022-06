Battlefield 2042 è stato 'abbandonato'? Arriva la smentita di EA

EA ha risposto alle nuove affermazioni secondo cui Battlefield 2042 sarebbe entrato in una modalità in cui gli sviluppatori stanno "abbandonando la nave", insistendo sul fatto che le notizie che parlano di un solo un team ridotto all'osso al lavoro sullo sparatutto sono "false".

La notizia che lo sviluppo post-lancio di Battlefield 2042 è stato drasticamente ridimensionato è stata condivisa per la prima volta dal giornalista Jeff Grubb nel suo show Grubbsnax Giant Bomb, dove ha affermato che il team rimanente è stato incaricato di "consegnare" le quattro stagioni di contenuti live promessi agli acquirenti nel modo più "veloce ed economico possibile".

"Questo gioco è praticamente ridotto a un solo team", ha detto Grubb agli spettatori (via VGC). "È ridotto all'osso e queste persone stanno lavorando specificamente alle stagioni aggiuntive promesse di cui il gioco ha bisogno per soddisfare i requisiti della versione di fascia alta venduta".

Descrivendo la situazione come un "abbandono della nave", Grubb ha detto che il team rimanente sta "lavorando per produrre questo materiale nel modo più veloce ed economico possibile" in modo che "tutti [possano passare] al nuovo Battlefield il più velocemente possibile... Il vero nucleo di sviluppatori di Battlefield sta già lavorando su questo".

Rispondendo alle affermazioni di Grubb in una dichiarazione fornita a Eurogamer, EA ha definito la notizia "falsa", insistendo: "c'è un team significativo presso DICE, insieme agli altri nostri studi, concentrato sull'evoluzione e sul miglioramento dell'esperienza di Battlefield 2042 per tutti i giocatori".

Battlefield 2042 è stato accolto in modo negativo al suo lancio lo scorso novembre - diventando rapidamente uno dei giochi peggio recensiti di tutti i tempi su Steam - e da allora DICE si è impegnata a portare quest'ultimo capitolo della serie "ai più alti standard che tutti noi teniamo per il franchise".

I progressi sono stati lenti, tuttavia, e la prima stagione di contenuti post-lancio del gioco ha ricevuto una data di uscita solo il 9 giugno dopo notevoli rinvii.

Fonte: Eurogamer.net.