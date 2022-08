Battlefield 2042 si aggiorna alla versione 1.2 con tante modifiche, soprattutto a Caleidoscopio

Se Battlefield 2042 è stato oggetto di scherno dal sul debutto, non si può dire lo stesso di DICE, che ci ha creduto e continua farlo, lavorando a testa bassa cercando di salvare il salvabile e mettendo a punto una strategia di recupero che ha sicuramente migliorato le cose.

Tuttavia c'è ancora molto da fare e il nuovo aggiornamento alla versione 1.2 mette in campo ulteriori novità, molte di queste scaturite dallo scambio di opinioni tra sviluppatori e utenti. Tra diverse migliorie e cambiamenti vari, la mappa Caleidoscopio è quella che risente maggiormente delle modifiche, con un pesante restyling.

L'aggiornamento 1.2 apporta modifiche al bilanciamento e correzioni alla qualità della vita per rendere armi e veicoli più equi, art direction aggiornata per alcuni Specialisti, nonché una nuovissima pagina Profilo Giocatore e Statistiche, in grado di fornire una panoramica delle prestazioni e dei progressi a partire dal lancio.

Arriveranno ulteriori novità in seguito, soprattutto la Stagione 2 che dovrebbe modificare ulteriormente quanto mostrato finora.