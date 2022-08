Battlefield 2042: molte novità in arrivo al gameplay e alle mappe Renewal e Orbital e cambiamenti radicali in vista della Stagione 3

Battlefield 2042 continua a essere un cantiere a cielo aperto, con innumerevoli aggiornamenti che ormai hanno trasformato il titolo arrivato lo scorso anno in qualcosa di molto diverso e sicuramente più godibile. Le novità hanno riguardato bilanciamento, quality of life ma soprattutto le mappe, cominciando con Caleidoscopio e continuando adesso con Renewal e Orbital.

Attraverso il videodiario pubblicato da DICE, possiamo osservare le diverse novità in vista della futura Stagione 3. Il grosso cambiamento dalla prossima stagione avverà negli operatori che in parole povere, verranno integrati a una conformazione simile ai precedenti Battlefield, con classi e gadget aperti, suddivisi in quattro specializzazioni.

Assault, Recon, Support ed Engineer saranno i nuovi modelli da cui partire, con nuovi modelli, animazioni e linee di dialogo in grado di far immedisimare al meglio i giocatori. Dalla Stagione 2 invece arrivano le armi del Vault mentre, a settembre, arriveranno le versioni aggiornate delle mappe Renewal e Orbital che subiranno lo stesso trattamento di Caleidoscopio.

Manca poco alla presentazione completa della Stagione 2, con nuova mappa e come potete immaginare, grosse novità.