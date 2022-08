Battlefield 2042 si aggiorna finalmente con la Stagione 2, in arrivo la prossima settimana

La Stagione 2 di Battlefield 2042 è uno dei punti cruciali per DICE e del futuro dello sparatutto. Con la Stagione 3 già pianificata oltre al nuovo capitolo a quanto pare, il grosso aggiornamento che arriverà la prossima settimana sarà un marcatore importante per questo titolo, che sicuramente richiamerà nuovamente molto pubblico, anche per un semplice fatto di curiosità. Ma quel pubblico deve comunque rimanere ed è questa la missione più difficile del team di sviluppo.

Il 30 agosto arriverà dunque Master of Arms che includerà una nuova mappa, studiata specificatamente per venire in contro ai feedback del pubblico, nuovo specialista e ovviamente anche armi e mezzi. Non mancano diverse migliorie al gameplay. Ambientata a Panama, la nuova mappa è indirizzata alla fanteria, attorno a una nave container spiaggiata che regala tantissimi ripari o punti dove tendere imboscate. Tra le nuove armi troviamo AM40, l'Avancys LMG e l'arma da fianco PF51, oltre a un nuovo tipo di granata.

Novità anche sul fronte incarichi, introdotti proprio in questa stagione e che saranno fondamentali per entrare in possesso delle armi del Vault, precedentemente disponibili solo nella modalità Portal. La Stagione 2 è quella della verità, lo scopriremo tra qualche settimana ma nel frattempo, potete dare un'occhiata al trailer di presentazione.

Fonte: VCG