Battlefield 2042 'dimenticato' da EA: la società non ha mai nominato il gioco nell'ultimo report finanziario

Dopo il fallimento Anthem di BioWare, Battlefield 2042 è una delle più grandi delusioni di EA nella memoria recente. Lo sparatutto è stato lanciato con enormi polemiche a causa di problemi di prestazioni e della mancanza di funzioni di base. La società ha riconosciuto pubblicamente le carenze di Battlefield 2042 e ha promesso correzioni in arrivo.

In occasione della recente conferenza di EA sui guadagni per il primo trimestre dell'anno fiscale 2023, non è stato fatto alcun riferimento a Battlefield 2042. Vengono citati i soliti Apex, FIFA, Madden, ma l'ultimo sparatutto di DICE è stato "lasciato fuori".

Questo è un netto contrasto con i commenti di EA nel report sugli utili del quarto trimestre di maggio, in cui l'amministratore delegato Andrew Wilson ha dichiarato:

"Stanno ripensando il processo di sviluppo dalle fondamenta e stanno utilizzando il modello di Vince Zampella/Respawn per arrivare al divertimento il più velocemente possibile".

Nel corso della conference call con i dirigenti di EA non è stato detto nulla su Battlefield 2042 e non si è parlato del gioco. C'è stato solo un breve accenno a Battlefield 2042 in una diapositiva per gli investitori che ha confermato che il gioco è ancora attivo.

Questa rinuncia riflette lo stato attuale dell'industria videoludica: guadagni più bassi a causa della stabilizzazione della spesa per la pandemia, giochi in ritardo a causa delle interruzioni nello sviluppo dovute al COVID-19 e un senso generale di dover recuperare il ritardo rispetto alle tendenze negative dell'economia e del settore.

I report indicano che EA sta lavorando a una prima versione del prossimo gioco principale di Battlefield, ma finora non è stato confermato o annunciato nulla.

Fonte: Tweaktown.