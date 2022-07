Battlefield 2042 batte Halo Infinite su Steam per giocatori simultanei con l'arrivo della Stagione 1

Battlefield 2042 ha sofferto di numerosi bug e problemi di bilanciamento quando è stato rilasciato, per non parlare di un follow-up troppo tardivo, con il gioco di EA che ha subito un crollo.

Un po' come Halo Infinite che, però, scommette sul multiplayer free-to-play: dal canto suo, è proprio la mancanza di contenuti nel tempo e il suo rinnovamento ad aver peccato.

La notizia piuttosto buona è che ieri Battlefield 2042 ha avuto una vera sferzata di energia, ovviamente grazie alla sua Stagione 1: c'erano 6.089 giocatori simultanei su Steam. Senza essere eccezionale, soprattutto per un gioco di questo calibro, questo picco testimonia l'interesse dei giocatori per questa nuova stagione. Soprattutto, è il triplo dei punteggi di Halo Infinite su questa piattaforma il cui multiplayer è, ricordiamo, completamente gratuito e che ieri ha raggiunto un massimo di 2.109 persone.

