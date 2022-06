Battlefield 2042 Stagione 1 ha una data di lancio?

Poco tempo fa DICE ha confermato che la prima stagione di Battlefield 2042 avrebbe finalmente preso il via all'inizio di giugno, a circa sette mesi dal lancio iniziale del gioco. Ora potremmo sapere esattamente quando aspettarci la prima stagione multiplayer dello sparatutto e i nuovi contenuti che porterà con sé.

Il noto insider Tom Henderson (in collaborazione con il co-fondatore di XboxEra Nick Baker) ha dichiarato in un report pubblicato su Try Hard Guides che la prima stagione di Battlefield 2042 prenderà il via il 9 giugno. In linea con un precedente report, un reveal completo della stagione ci sarà il 7 giugno.

Tale rivelazione comporterà, a quanto pare, tre trailer: uno per la nuova stagione di contenuti (che includerà, tra l'altro, una nuova mappa multigiocatore), uno per un nuovo Specialista e uno incentrato sul Battle Pass.

Tutti e tre i trailer andranno in onda simultaneamente il 7 giugno. A questi seguiranno subito dopo la pubblicazione di filmati di gioco e di impressioni sui contenuti della Stagione 1 da parte di outlet e influencer.

Nulla di tutto ciò è ancora confermato, ma sembra che presto scopriremo quanto sia accurata la notizia. Henderson è un insider affidabile, quindi potrebbe davvero arrivare un annuncio a breve.

Battlefield 2042 è disponibile su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC.

Fonte: Gamingbolt.