Battlefield 2042 Stagione 1 avrà una sola nuova mappa

Con l'imminente uscita della prima stagione di Battlefield 2042, DICE ha confermato che verrà aggiunta una sola nuova mappa al gioco.

Rispondendo alla domanda di un fan su quante mappe saranno presenti nella Stagione 1 di Battlefield 2042, il community manager di DICE Straatford87 ha dichiarato che la Stagione 1 avrà una sola mappa.

"Posso confermare che nel video si parla della 'mappa' della Stagione 1, al singolare", si legge nella dichiarazione di Straatford87 sul forum ufficiale di EA Answers.

Oltre a rivelare che ci sarà una sola nuova mappa nell'ambito della Stagione 1, Straatford87 ha anche rivelato che l'arsenale di armi di Battlefield 2042 sarà potenziato con l'aggiunta delle armi classiche di Battlefield Portal nelle modalità All-Out Warfare di Battlefield 2042. Nel frattempo, come recentemente confermato, il supporto per la modalità Hazard Zone sta per terminare.

La prima stagione di Battlefield 2042 verrà lanciata all'inizio di giugno. L'uscita era inizialmente prevista per l'inizio dell'anno, ma a febbraio DICE ha annunciato il rinvio all'inizio dell'estate, nell'ambito di un piano di miglioramento generale del gioco prima dell'inizio della prima stagione.

Battlefield 2042 ha recentemente ricevuto l'aggiornamento 4.1, che ha portato con sé una serie di aggiornamenti e modifiche al bilanciamento. Il punto chiave della patch, tuttavia, è la rimozione della modalità Breakthrough per 128 giocatori.

Fonte: Gamingbolt.