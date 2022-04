Battlefield 2042 cola ancora a picco: meno di mille utenti contemporanei su Steam

Qualche settimana fa vi abbiamo mostrato come DICE stia correndo ai ripari per risollevare in qualche modo Battlefield 2042, con un grosso lavoro sulle mappe e altre feature che si spera, possano riportare il brand ai vecchi fasti. Quella news però si concludeva con una constatazione, ovvero che potrebbe essere comunque troppo tardi per mettere una pezza.

I dati su Steam non mentono e per quanto venga sfruttato per l'online anche EA Play, il numero irrisorio di utenti contemporani sul portale Valve non va ignorato. Meno di mille utenti è stato infatti il picco minimo, con un massimo di 2400 giocatori. Troppo poco.

I dati resi disponibili su ResetEra dunque sono molto preoccupanti, anche se per completezza (e correttezza) servirebbero i dati globali. Diciamo però che l'andamento è più che chiaro e probabilmente, quando arriverà il grosso update in estate, i server saranno ancor più vuoti. Fonte: Eurogamer