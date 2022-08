Battlefield 2042 arriva il trailer per il Battle Pass della Stagione 2 con tanti contenuti da sbloccare

Manca pochissimo alla stagione della verità per Battlefield 2042, un titolo che ne ha viste di cotte e di crude ma che sta cercando con le unghie e con i denti di ritagliarsi il giusto spazio nel campo di battaglia dei multiplayer. La Stagione 2 arriverà domani 30 agosto e oggi DICE ed Electronic Arts hanno pubblicato un nuovo trailer, dedicato interamente al nuovo Battle Pass.

Suddiviso in 100 livelli, promette diversi vantaggi gratuitamente anche se ovviamente sono pensate ricompense speciali per la versione a pagamento. Già da domani dunque sarà possibile ottenere L'EBLC-Ram, un nuovo fuoristrada super corazzato e munito di torretta. Questo al livello 16 del Battle Pass.

Non mancano le armi, come la PF51, in questo caso al livello 22. Questa Stagione sarà dunque contraddistinta da diverse novità, a cominciare dal nuovo operatore, gli incarichi, una nuova mappa ambientata a Panama, e tanti aggiustamenti al gameplay. Domani sarà il momento di testare con mano il nuovo Battlefield.