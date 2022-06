Battlefield 2042, domani verrà lanciato il trailer della Stagione 1 - Zero Hour

Come vi abbiamo riportato in una recente news, Tom Henderson anche questa volta ha riportato correttamente un dettaglio che riguarda Battlefield 2042. In questi minuti infatti l'account Twitter del gioco ha annunciato che nella giornata di domani i fan saranno in grado di assistere ad un trailer che annuncerà l'arrivo della Stagione 1.

Questo trailer andrà in onda alle 17:00 di domani 7 giugno e annuncerà con molta probabilità la data di uscita di questa stagione chiamata Zero Hour.

Per adesso l'account Twitter del gioco non ha condiviso ulteriori dettagli, oltre ad un brevissimo teaser che ha generato hype nei fan delo sparatutto di EA. Qui di seguito potete dare uno sguardo al tweet che indirizza i giocatori al video su YouTube, con il promemoria impostato appunto per domani.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Noi di Eurogamer seguiremo il reveal della Stagione 1, pertanto rimanete sintonizzati con noi per sapere tutti i dettagli di questa attesa stagione.