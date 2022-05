Battlefield 2042 con l'ultima patch rimuove la playlist da 128 giocatori

Con l'arrivo del nuovo aggiornamento di Battlefield 2042, i giocatori non potranno più fare la fila per la playlist Breakthrough da 128 giocatori. Ci sarà ancora una playlist Conquest da 128 giocatori (la modalità "principale" di Battlefield, in quanto è l'originale), ma lo sviluppatore DICE ha deciso che Breakthrough sarà più divertente anche senza un così grande numero di giocatori.

Il caos delle mappe da 128 giocatori è stata una delle tante critiche che i giocatori hanno rivolto a Battlefield 2042 quando è stato lanciato. DICE afferma che, dopo averci pensato un po', concorda sul fatto che l'importanza delle singole squadre e dei singoli giocatori è "ridotta a causa della maggiore intensità e caos del combattimento".

Breakthrough è una modalità di attacco e difesa in cui una squadra deve catturare una serie di settori in ordine. Conquest, d'altra parte, mette in palio contemporaneamente tutti i punti di cattura di una mappa ed è caratterizzata da molti combattimenti indipendenti che si svolgono contemporaneamente.

We're sustaining BT64 as the primary BT Mode. It will rotate through all maps, but you will find that some of the maps use the 64 layout, and some (on PC/PS5/XBSX|S) will use the 128 layout, but to a player cap of 64.



PS4 and XB1 will continue to have BT64, on 64 Player Layouts. https://t.co/zru6MxilcD