Battlefield 2042 arriva in Xbox Game Pass, leak dal Microsoft Store

Sembra che Battlefield 2042 arriverà anche su Xbox Game Pass. Dopo avere avuto numerosissimi problemi con il lancio, la stabilità del gioco in generale, il mantenimento della player-base e la proposta di patch e fix che in alcuni casi non hanno aiutato, EA è disposta a cercare altre soluzioni per ripopolare l’ultima produzione di DICE.

Come suggerisce IdleSloth, insider noto e anche ben informato, BF2042 ha già un bollino che segnala la sua presenza in Game Pass nei vari store nazionali: lo screenshot allegato al tweet, ad esempio, viene dallo store polacco.

(FYI) Battlefield 2042 is heading to #XboxGamePass soon!!



The game already has "Game Pass" badge in Xbox Store



Source:https://t.co/tSmJCJrVdK pic.twitter.com/duomwvw9HD — Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84) April 29, 2022

L'arrivo dei titoli EA sul Game Pass fa sempre parte della partnership stipulata con Microsoft che permette di accedere alle librerie di EA Play. Anche FIFA 22 Dovrebbe arrivare insieme all'ultimo Battlefield, il 5 maggio, ma probabilmente potranno essere giocati solo da chi ha sottoscritto un abbonamento a Game Pass Ultimate.

L'ultima patch di Battlefield 2042 sarà abbastanza per convincere della nuova utenza a lanciarsi nel gioco?

Fonte: KitGuru