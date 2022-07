Battlefield la campagna single-player tornerà. EA assume sviluppatori

EA sta assumendo sviluppatori da inserire nel suo nuovo studio di Seattle per lavorare a una futura campagna per giocatore singolo di Battlefield.

Secondo l'annuncio di lavoro, lo studio sta cercando di costruire "storie ricche ed emozionanti con personaggi memorabili ed esperienze forti nell'universo di Battlefield".

L'annuncio, che cerca un Design Director per la parte single-player della serie, prevede che "orchestri la progettazione delle missioni, la narrazione, le meccaniche di gioco e i sistemi per creare un'esperienza della massima qualità possibile".

Ciò suggerisce che i futuri titoli della serie Battlefield, su cui EA sarebbe al lavoro, potrebbero nuovamente presentare una campagna completa per giocatore singolo.

Il nuovo studio di EA, costituito l'anno scorso, vanta già come game director Marcus Lehto, che ha co-creato il franchise di Halo presso Bungie e ha svolto sia il ruolo di art director che di direttore creativo.

