Battlefield e single player in sviluppo: la prossima campagna sarà realizzata con il co-creatore di Halo

Electronic Arts ha pubblicato un annuncio di lavoro per la posizione di design director, per quello che viene chiamato il "Battlefield Seattle Studio". L'anuncio afferma che il team è "focalizzato sulla costruzione di storie ricche ed emozionanti con personaggi memorabili ed esperienze forti nell'universo di Battlefield". Più avanti, quando si spiega il ruolo, si afferma più direttamente che si tratta di "gestire il team di progettazione e la visione di una nuova campagna di Battlefield".

Anche se non si sa molto di questo team di Seattle, nell'ottobre del 2021 Marcus Lehto, co-creatore del franchise di Halo e direttore artistico della trilogia originale, ha twittato che si sarebbe unito a EA come game director per un nuovo studio di Seattle che lavorerà su giochi in prima persona. Con il passare del tempo, è diventato chiaro cosa farà esattamente questo studio.

Battlefield è stato un grande protagonista del genere fin dalla sua nascita nel 2002. Nel corso degli anni ha avuto titoli molto amati dai fan. I giocatori spesso hanno lodato le battaglie su larga scala della serie. Di recente, tuttavia, la serie è stata messa sotto accusa a causa dell'ultima uscita, Battlefield 2042, che è stato lanciato con talmente tanti bug che molti l'hanno ritenuto ingiocabile.

2042 non ha una campagna, ma solo la modalità multigiocatore, una decisione che è stata pesantemente criticata. Alla luce di ciò, è positivo che EA stia facendo uno sforzo consapevole per riportare il single player nella serie. Non si sa ancora se questo progetto sarà un futuro contenuto scaricabile per 2042 o parte di un gioco completamente nuovo di Battlefield, ma è una mossa interessante quella di affidare la campagna a uno studio separato.

Lo studio svedese DICE ha creato Battlefield e in genere è stato lo sviluppatore principale della serie. Tuttavia, visti gli evidenti difetti di 2042, lasciare che DICE si concentri esclusivamente sul multiplayer, mentre un altro team lavora alla campagna, potrebbe risultare la mossa giusta per il prodotto finale.

Dal momento che lo studio di Seattle è alla ricerca di un design director, è chiaro che questa modalità storia è ancora in fase di pre-produzione e quindi non è nemmeno vicina al completamento.

Fonte: Dualshockers.