Battlefield si prepara ad avere un enorme universo espanso oltre alla campagna creata dal nuovo team Ridgeline

Il futuro di Battlefield sembra ben delineato, con la presentazione del nuovo team Ridgeline che si occuperà della creazione di una campagna ambientata nell'universo di Battlefield. Già, ma che significa "universo di battlefield"? Electronic Arts ha avviato un progetto di ampia portata atto alla creazione di contenuti che vadano al di là della release principale.

La questione Battlefield 2042 dunque non ha spaventato nessuno, anzi, si raddoppiano gli sforzi, con un riassetto delle risorse come ex boss di Call of Duty Byron Beede e Vince Zampella, a capo del progetto Battlefield. Rebecka Coutaz dirigerà lo studio svedese DICE, con Christian Grass alla guida dello studio di Ripple Effect. Alex Seropian, che ha co-creato Halo, rimarrà il capo dello studio Industrial Toys di Battlefield Mobile.

L'altro co-creatore di Halo, come abbiamo detto nella precedente news , dirigerà il nuovo Ridgeline Studio che si occuperà di una campagna narrativa ma ci sono novità anche per DICE e Ripple Effect , con il primo che sfrutterà nuovamente il multiplayer e i secondi che stanno creando un'esperienza totalmente nuova per il franchise.

Lars Gustavsson, storico direttore creativo, invece lascia DICE dopo vent'anni:

"Ho dedicato una parte sostanziale della mia vita a Battlefield e sono molto orgoglioso di aver contribuito a trasformare questo franchise in quello che è oggi", ha detto Gustavsson. "Tuttavia, penso che sia giunto il momento di qualcosa di nuovo. Grazie per tutto il vostro supporto nel corso degli anni, in particolare a tutti i collaboratori estremamente talentuosi con cui ho avuto il piacere di lavorare e, soprattutto, l'amore e il supporto da parte dei fan. Sono sicuro di parlare per entrambi quando dico che siamo entusiasti di passare il testimone alla prossima generazione di creatori di Battlefield a DICE, Ripple Effect, Industrial Toys e Ridgeline Games e di vedere come si evolve la serie nelle loro abili mani: siete pronti per farlo! Addio e non dimenticate di raggiungere l'obiettivo!"

Ci aspettiamo dunque grossi cambiamenti per il franchise, ma ci vorrà ancora un po' di tempo per vedere i primi risultati.

