Bayonetta 1 per Nintendo Switch riceverà una versione fisica

Nintendo e PlatinumGames hanno finalmente confermato la data di lancio del tanto atteso Bayonetta 3, ma le novità non finiscono qui visto che è stata svelata anche un'edizione speciale del gioco.

Oltre a ciò, Nintendo sta cogliendo l'occasione per celebrare la serie anche in altri modi, più specificamente con un lancio speciale dell'originale Bayonetta. Il classico titolo d'azione di PlatinumGames è disponibile su Nintendo Switch dall'inizio del 2018, ma fino ad ora solo in versione digitale.

Ora è stato annunciato che il 30 settembre Nintendo lancerà anche una versione fisica standalone di Bayonetta originale, che sarà venduta al dettaglio ad un prezzo di 29,99 euro. Secondo Nintendo, i preordini del gioco comporteranno solo un numero limitato di copie della versione fisica e saranno disponibili solo presso rivenditori selezionati. Maggiori dettagli su questa versione tuttavia arriveranno in un secondo momento.

Vi ricordiamo che il tanto atteso terzo capitolo di Bayonetta sarà disponibile esclusivamente su Nintendo Switch a partire dal 28 ottobre.

Fonte: Nintendo Everything