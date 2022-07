Bayonetta 3 ha una data di uscita ufficiale su Nintendo Switch!

Bayonetta tornerà a combattere su Nintendo Switch con Bayonetta 3, in arrivo il 28 ottobre. Il nuovo trailer del gioco, Bayonetta 3 mostra la nostra protagonista in azione contro un’oscura minaccia insieme ad alleati nuovi e familiari.

In questo terzo capitolo della serie Bayonetta, l’inarrestabile Strega di Umbra dovrà unire le forze con alcune vecchie conoscenze, oltre che con la misteriosa Viola e tante altre Bayonetta, per impedire agli homunculus, armi biologiche create dall’uomo, di seminare morte e distruzione.

I giocatori useranno le armi di Bayonetta e la potente nuova tecnica chiamata Mimesi demoniaca per eliminare i nemici con combo spettacolari e poteri demoniaci, aiutandola così a respingere una forza oscura che rischia di gettare l’umanità nel caos.

Il nuovo trailer del gioco svela dettagli aggiuntivi sulla prossima avventura di Bayonetta e su alcuni dei nuovi personaggi:

Tante Bayonetta diverse : combattendo nelle strade di Tokyo, sulle montagne della Cina e in molti altri luoghi, i giocatori incontreranno una vera e propria congrega di altre Bayonetta, una più affascinante della precedente. Riuscirà questa alleanza arcana a salvare la realtà dalla distruzione? E cosa avrà in serbo il destino per queste Bayonetta?

: combattendo nelle strade di Tokyo, sulle montagne della Cina e in molti altri luoghi, i giocatori incontreranno una vera e propria congrega di altre Bayonetta, una più affascinante della precedente. Riuscirà questa alleanza arcana a salvare la realtà dalla distruzione? E cosa avrà in serbo il destino per queste Bayonetta? Viola si tuffa nell’azione: oltre a Bayonetta, i giocatori controlleranno anche la tenace Viola, un’apprendista strega pronta ad affrontare gli homunculus a colpi di spada a fianco del lunatico Cheshire, il suo demone felino.

Al lancio del gioco, il 28 ottobre, sarà disponibile anche la Trinity Masquerade Edition. Questa edizione speciale includerà un artbook a colori di 200 pagine con illustrazioni di Bayonetta 3 e tre copertine esclusive ispirate alla trilogia di Bayonetta, una per ogni gioco*, che insieme creano uno spettacolare panorama. Maggiori dettagli su come preordinare la Trinity Masquerade Edition verranno comunicati in futuro.

Dal 30 settembre, inoltre, sarà disponibile una versione su scheda a sé stante del Bayonetta originale per Nintendo Switch. Maggiori informazioni verranno fornite in futuro.