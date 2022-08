Bayonetta 3, nuovi dettagli sulla storia trapelano da un rivenditore australiano

Bayonetta 3 è uno dei grandi giochi di questo 2022 molto atteso dai fan. Ora, dopo che PlatinumGames ha annunciato finalmente la sua data di uscita, giungono nuovi dettagli sulla storia grazie ad un rivenditore australiano.

Bayonetta 3 verrà valutato 16 dal Pan European Game Information (PEGI). Il gioco è stato valutato anche in Australia, con un rating MA+15. La cosa più curiosa della valutazione australiana di Bayonetta 3 non è l'impatto moderato sulla violenza, sul sesso o sulla nudità, ma sorprendentemente non ci sarà alcun riferimento a droghe e sostanze simili.

Nel file di Bayonetta 3 tramite l'Australian Classification Board possiamo scoprire nuovi dettagli sulla trama del gioco inediti fino ad oggi. Sapevamo che in questa avventura Bayonetta, il suo demone Cheshire e l'apprendista strega Viola avrebbero girato il mondo combattendo contro gli Homunculi. Questi esseri creati dall'uomo minacceranno ogni angolo della Terra. Finora non conoscevamo l'origine di queste creature biologicamente modificate, ma ora abbiamo un'ulteriore descrizione. Ovviamente stiamo parlando di spoiler, pertanto non continuate se non volete rovinarvi la sorpresa.

Nella descrizione leggiamo: "Bayonetta 3 è un gioco di azione e avventura in cui personaggi umani viaggiano attraverso una serie di ambienti fantastici, combattendo mostri chiamati Homunculi e un essere malvagio noto come la Singolarità. I giocatori devono dirigersi verso un'isola, Thule, per impedire alla Singolarità di distruggere i mondi conosciuti".

Bayonetta 3 sarà disponibile dal 28 ottobre su Nintendo Switch.

Fonte: Wccftech