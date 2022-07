Bayonetta 3 svela le dimensioni dell'installazione

I fan stanno finalmente per vedere l'uscita di uno dei titoli più attesi di quest'anno su Nintendo Switch, Bayonetta 3 di PlatinumGames. Sebbene questo gioco sia stato annunciato per la prima volta nel 2017, i gameplay trailer sono apparsi solo alla fine dello scorso anno, dando un'idea di come la serie sia cambiata dal secondo capitolo. L'ultimo trailer è uscito questo mese, fornendo ai fan non solo ulteriori informazioni sul gioco, ma anche la data di uscita di Bayonetta 3.

A poco più di tre mesi dall'uscita del gioco, Nintendo ha rivelato le dimensioni del file di gioco, dando ai fan un'idea dello spazio di cui avranno bisogno.

Come si legge sul sito web di Nintendo e sull'eShop di Switch, Bayonetta 3 occuperà 15 GB di spazio in formato digitale. Si tratta di una dimensione pari o superiore a quella di alcuni titoli first-party di Nintendo, come The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Super Smash Bros. Ultimate, che occupano rispettivamente circa 13,4 GB e 16 GB. Il fatto che il gioco sia più grande di Breath of the Wild è sorprendente se si considera che BotW è un'avventura open-world, mentre i giochi di Bayonetta sono solitamente più lineari.

Bayonetta 3 will take up 15GB in file size holy crap

Pretty sure the only Nintendo game that has gone over this amount is smash ultimate pic.twitter.com/mahKe9fPgE — Bookid ✿ (@Bookid16R) July 13, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Non si tratta del gioco più grande su Nintendo Switch: giochi third party come Grand Theft Auto: The Trilogy, ad esempio, occupano 25 GB. Rispetto agli altri giochi di Bayonetta pubblicati su Switch, il primo gioco occupa 8,6 GB di spazio. Il secondo invece occupa 12,4 GB di spazio.

Per Bayonetta 3 è prevista anche un'edizione fisica da collezione, nota come "Trinity Masquerade Edition", che includerà uno speciale artwork dei tre giochi di Bayonetta e uno speciale artbook di 200 pagine. Per finire, anche il primo gioco di Bayonetta riceverà una versione fisica dopo essere stato lanciato solo digitale per Nintendo Switch. Il lancio di questa versione fisica è previsto per il 30 settembre.

Bayonetta 3 uscirà in esclusiva per Nintendo Switch il 28 ottobre 2022.

Fonte: Gamerant.