Bayonetta 3 avrà un filtro per censurare le nudità

Bayonetta 3 includerà una funzionalità che impedisce alla sua protagonista di perdere i vestiti quando esegue determinate mosse, e a confermarlo è proprio lo sviluppatore. Un nuovo tweet pubblicato da PlatinumGames spiega la funzione, che chiama "Naive Angel Mode".

"Affinché più persone possano apprezzarlo, Bayonetta 3 è dotato di una 'Naive Angel Mode'", afferma. "Impostando questa modalità su ON, sarete in grado di giocare in soggiorno senza creare un'atmosfera imbarazzante".

Nei primi due giochi, l'abito di Bayonetta è composto dai suoi stessi capelli. Quando esegue mosse più potenti, i capelli si disfano, lasciandola brevemente nuda. Questo sarà anche il caso in Bayonetta 3, ma "Naive Angel Mode" impedirà che ciò accada, il che significa che la sua tuta rimarrà sempre addosso. A tal proposito PlatinumGames ha mostrato come funziona questa modalità attraverso un tweet.

Relax, the witch is back and sexier than ever🌙



We've added the revolutionary "Naive Angel Mode" to Bayonetta 3 so more people can fully enjoy it👍



By turning it on, you can play right in the living room without having to worry about what's on screen... we think😅#Bayonetta3 pic.twitter.com/SEs3vqrdYc