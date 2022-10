Bayonetta 3 avrà Jennifer Hale come nuova doppiatrice della protagonista

PlatinumGames ha rivelato che la protagonista di Bayonetta 3 avrà una nuova doppiatrice. Jennifer Hale prenderà il posto di Hellena Taylor, la doppiatrice originale di Bayonetta.

Il director di Bayonetta 3, Yusuke Miyata, ha rivelato che la Hale è la nuova doppiatrice della protagonista del gioco in un'intervista con Game Informer, riportata da Nintendo Everything. Pur non fornendo troppi dettagli sui motivi del cambiamento, limitandosi a dichiarare che si è trattato di "circostanze che si sono sovrapposte", Miyata ha elogiato la performance della Hale.

"Varie circostanze che si sono sovrapposte hanno reso difficile per Hellena Taylor riprendere il suo ruolo", ha dichiarato Miyata nell'intervista. "Abbiamo tenuto delle audizioni per scegliere la nuova voce di Bayonetta e abbiamo offerto il ruolo a Jennifer Hale, che abbiamo ritenuto adatta al personaggio. Capisco le preoccupazioni di alcuni fan riguardo al cambio di voce a questo punto della serie, ma la performance di Jennifer è andata ben oltre quello che avremmo potuto immaginare. Sono sicuro che la sua interpretazione di Bayonetta supererà le aspettative dei nostri fan".

In passato la Taylor ha fatto commenti criptici sul fatto che non avrebbe doppiato Bayonetta nel terzo gioco, dichiarando di non poter approfondire la questione a causa di un accordo di riservatezza.

Vale la pena notare che la doppiatrice giapponese di Bayonetta in Bayonetta 3 rimarrà la stessa, con Atsuko Tanaka che riprenderà il ruolo.

In vista del lancio, Bayonetta 3 ha da poco ricevuto un video riepilogativo della storia dei primi due capitoli.

Bayonetta 3 uscirà su Nintendo Switch il 28 ottobre.

Fonte: Gamingbolt.