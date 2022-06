Bayonetta 3 ve lo godrete meglio se giocherete i primi due capitoli, parola di Hideki Kamiya

I fan aspettavano Bayonetta 3 da molto tempo ormai. Dopo una lunga attesa, il gioco dovrebbe essere lanciato quest'anno. Tuttavia, prima di giocare al terzo capitolo della serie di giochi, Hideki Kamiya, director di Bayonetta 3, sottolinea ancora una volta che i fan dovrebbero assolutamente giocare ai primi due giochi prima di giocare al prossimo poiché godranno al 100% dell'esperienza.

"Volevo dirlo di nuovo, ma se state pensando di giocare a Bayonetta 3, voglio assolutamente che voi giochiate anche Bayonetta 1 e Bayonetta 2. Penso che in questo modo le persone saranno in grado di godersi la storia al 100%", ha detto il creatore della serie.

Hideki Kamiya aveva già affermato in passato che il secondo titolo non è così legato al primo in termini di storia: "in Bayonetta 2, abbiamo creato intenzionalmente una storia che è è possibile godersi giocando i capitoli 1 e 2 in qualsiasi ordine". Tuttavia il creative designer ha sempre consigliato ai fan di giocarsi i primi due capitoli prima di tuffarsi nel terzo.

Bayonetta 3 sarà disponibile su Nintendo Switch, ma per adesso non c'è ancora una data di uscita ufficiale.

Fonte: Go Nintendo