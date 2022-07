Bayonetta 3 riceve la valutazione 'Mature' dall'ESRB. La data di uscita sarà svelata oggi?

Sappiamo che Bayonetta 3 arriverà su Switch quest'anno, ma la domanda è quando. Anche se non abbiamo una risposta, ci sono nuove speranze che una data di uscita definitiva venga condivisa presto.

La pagina informativa ufficiale di Bayonetta 3 su Nintendo.com è stata aggiornata. La settimana scorsa, la pagina riportava che la classificazione ESRB di Bayonetta 3 era ancora in sospeso. Ora la pagina è stata aggiornata con la classificazione Mature.

La classificazione di Bayonetta 3 come Mature non è affatto sorprendente, ma il fatto che sia stata applicata significa che ci stiamo avvicinando sempre di più al lancio.

Siamo ormai alla metà del 2022, quindi le notizie sulla data di lancio del gioco dovrebbero arrivare presto. Di recente, il leaker Syluxhunter ha affermato in un tweet che Nintendo svelerà i dettagli su Bayonetta 3 oggi, 13 luglio.

Bayonetta 3 news tomorrow. Specific enough for you?