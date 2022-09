Bayonetta 3 mostrato con un lungo gameplay da Nintendo!

Uno dei titoli più attesi e stranamente non mostrato direttamente al Nintendo Direct, è sicuramente Bayonetta 3, che dopo alcuni problemi di sviluppo e data d'uscita avvolta nel mistero, ecco finalmente del gameplay nudo e crudo, commentato anche in italiano.

Vengono passate in rassegna tutte le abilità della provocante strega di Umbra, dal rallentamento del tempo, nemici colossoli e i demoni infernali evocati da Bayonetta, vulnerabile in quel momento. I demoni sono anche in grado di moltiplicare il counter delle combo e anche per contrattaccare.

La combinazione di Bayonetta è demoni è fondamentale anche per le trasformazioni della strega per completare una combo speciale o evocare una mossa finale devastante. Ogni demone è associato a un'arma diverse e di conseguenza, il potere utilizzato (un po' come in God of War III). Ma attenzione: le abilità demoniache sono utilizzabile anche per ampliare i movimenti di Bayonetta e arrivare in luoghi altrimenti inaccessibili.

C'è spazio anche Viola, l'apprendista strega molto diversa dalla protagonista. Armata di spade cui è associato il demone Cheshire. In questo caso il rallentamento del tempo si attiva con la parata effettuata col giusto tempismo. Potete vedere l'intero video proprio qui sotto.