Bayonetta 3 in un nuovo video gameplay focalizzato su Viola

In vista dell'uscita di Bayonetta 3, prevista per il 28 ottobre, Game Informer ha pubblicato un video che offre uno sguardo approfondito al nuovo personaggio giocabile, Viola.

Viola è una strega di Umbra in addestramento in Bayonetta 3. Il fatto che non sia già una combattente esperta è evidente nel suo stile di gioco generale. Lo stile di combattimento di Viola si basa più sulla forza bruta piuttosto che sulla finezza dello stile di combattimento di Bayonetta.

Le differenze nel gameplay di Viola rispetto a quello di Bayonetta includono aspetti come la possibilità di usare solo la sua katana nei combattimenti ravvicinati. Bayonetta, invece, è in grado di utilizzare un'ampia varietà di armi man mano che avanza nel gioco.

Per quanto riguarda le opzioni a distanza, Viola potrà usare i coltelli da lancio per estendere le sue combo negli scontri a lungo raggio, piuttosto che le pistole. Viola sarà anche in grado di evocare il suo compagno demoniaco Cheshire.

Un'altra differenza importante è il modo in cui Viola utilizza il Witch Time. Bayonetta lo usa per mandare i nemici al rallentatore e per schivare gli attacchi, Viola lo utilizza per bloccare gli attacchi con la sua spada. In tutti e due i casi sarà necessario un tempismo preciso.

Bayonetta 3 uscirà in esclusiva su Nintendo Switch.

Fonte: Gamingbolt.