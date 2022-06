Bernie Stolar, ex presidente di Sega of America e figura chiave di PlayStation, è scomparso all'età di 75 anni

Bernard "Bernie" Stolar, noto dirigente di videogiochi che ha supervisionato la fondazione di Sony Computer Entertainment America, oltre a essere stato presidente di Sega of America, è morto all'età di 75 anni.

Come riportato da GamesBeat, e verificato nei messaggi inviati alla pubblicazione dagli amici di Stolar, l'uomo d'affari è deceduto nel suo stato natale, la California.

Con una carriera nel mondo dei videogiochi che va dai primi anni Ottanta fino al 1999, Stolar ha attraversato una delle epoche più cruciali della storia del medium, quando ha ricoperto il ruolo di dirigente di alto livello per quasi tutti i grandi player del settore.

Ha iniziato la sua carriera nel 1980, quando ha co-fondato Pacific Novelty Manufacturing Inc, un'azienda che serviva le sale giochi di tutto lo stato della California. In seguito ha lavorato per Atari nella divisione coin-op, prima di essere trasferito alla divisione console domestiche dell'azienda.

Ha supervisionato l'Atari Lynx prima di essere assunto da Sony come uno dei membri fondatori e primo presidente di Sony Computer Entertainment America.

Stolar ha contribuito in modo determinante all'arrivo sulla piattaforma di giochi del calibro di Crash Bandicoot, Ridge Racer e Spyro the Dragon; tuttavia, in modo controverso, ha riferito di aver imposto la politica del "no RPG" durante il suo periodo in SCEA, a causa del fatto che all'epoca il genere era per lo più in 2D e quindi non metteva in mostra la potenza di PlayStation.

Dopo il successo del primo anno di PlayStation, Stolar si trasferì a Sega of America dove supervisionò il lancio del Sega Saturn. Nel marzo 1997 Stolar diventa direttore operativo di Sega of America e presidente l'anno successivo.

Il momento più famoso di Stolar è stato l'annuncio del prezzo del Sega Dreamcast a 199 dollari durante un discorso nel 1999. Tuttavia, in seguito si scoprì che questo aveva fatto infuriare Sega of Japan, che aveva insistito affinché la console avesse un prezzo di 249 dollari per massimizzare i profitti.

Prima del lancio della console in Nord America, Stolar fu licenziato da Sega e ricevette una buonuscita di 5 milioni di dollari.

"Ho accettato la posizione in Sega sulla base di conversazioni con Hayao Nakayama, che all'epoca era presidente della società", ha dichiarato Stolar in un'intervista del 2015.

"Avremmo istituito e portato un nuovo sistema hardware in grado di eseguire giochi multiplayer online. Questo è diventato il Dreamcast. Io ne ero a capo".

Fonte: VGC.